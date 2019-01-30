Саратовца оштрафовали на тысячу рублей за оскорбления соседки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-30T08:51:18+03:00

Он обругал ее в лифте

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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура провела проверку по факту оскорбления человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что житель города, находясь в лифте своего дома, оскорбил соседку.

Он обругал ее грубыми нецензурными выражениями, оскорбляющими честь и человеческое достоинство.

В отношении мужчины было возбуждено административное производство. Гражданина оштрафовали на тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU