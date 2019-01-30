Саратовца оштрафовали на тысячу рублей за оскорбления соседки
Он обругал ее в лифте
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура провела проверку по факту оскорбления человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что житель города, находясь в лифте своего дома, оскорбил соседку.
Он обругал ее грубыми нецензурными выражениями, оскорбляющими честь и человеческое достоинство.
В отношении мужчины было возбуждено административное производство. Гражданина оштрафовали на тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU