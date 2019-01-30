Падение ввода жилья в Саратовской области заместят квадратными метрами соцобъектов

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-30T08:31:41+03:00

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Несмотря на падение объемов работ в отрасли «Строительство» в Сартовской области, чиновники отчитались о выполнении в 2018 году регионального целевого ориентира в 1,2 млн. кв.м. жилья.

Общероссийскую тенденцию спада на коллегии регионального минстроя 29 января подтвердил и губернатор Радаев. По его мнению, выручить строителей могуть заказы в рамкахз нацпроектов по строительству объектов соцсферы.

- Благодаря реализации нацпроектов в текущем году должны исправить ситуацию, нарастив показатели, в том числе за счет объектов социальной инфраструктуры. Задача, уже в рамках нацпроекта, сдать под ключ в 2019 году 1,3 млн. квадратных метров. А всего до 2025 года – 9,4 млн, — заявил губернатор.

Это означает, что регион обязуется сдавать не менее чем 1,6 млн кв метров все последующие годы, начиная с 2020.

При этом, на заседании коллегии было отмечено, что резервы дальнейшего роста ипотечного кредитования исчерпаны. Ипотека будет сокращаться. Кроме того, есть риск отсутствия в будущем у застройщиков свободных средств. Это связано с изменениями в законодательстве РФ и замене долевого финансирования банковским сопровождением застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU