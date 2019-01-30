2019-01-30T08:31:14+03:00
Общество

Восстановлена работа трамвая №6 в Саратове

Расчищают рельсы на маршрутах №4 и 8
Екатерина Семенова
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В Саратове восстановлена работа трамвайного маршрута №6.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, теперь жители поселка Поливановка смогут доехать до 6-й Дачной.

Ночью произошло столкновение трамвая №9 с фурой. Авария случилась на улице Политехническая. В настоящее время движение восстановлено, вагон был оперативно убран с рельс.

Маршруты №3, 10 и 11 также находятся в движении.

Продолжается уборка снега с рельсов на маршруте №4 — осталось расчистить 2,5 км путей. Также чистят снег на путях трамвая №8 на улице Тульская.

Для возобновления движения троллейбусов №10 продолжается работа по расширению проезжей части улицы Университетская и проспекта Строителей.

На дороги вышли около 900 автобусов большой и малой вместимости. Восстановлен маршрут №2д по улице Азина. Маршрут №36 ходит по измененной схеме, поднимаясь из поселка Увек по маршруту №22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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