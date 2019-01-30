В Саратове пропала без вести дезориентированная женщина
Ее ищут уже неделю
Лилия Макарова
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В Кировском районе Саратова пропала без вести 55-летняя Лилия Макарова.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщину ищут с 22 января.
По приметам Лилия Макарова 160 см роста, худощавого телосложения. Волосы каштановые крашеные короткие, глаза серые.
На момент пропажи женщина была одета в темную болоньевую куртку ниже колен, коричневые сапоги, вязаную шапку серого или сиренево-фиолетового цвета.
Лилия Макарова может быть дезориентирована.
ИСТОЧНИК KP.RU