2019-01-31T08:51:30+03:00
Общество

Депутат саратовской облдумы приняла участие в семинаре российского политолога

В СГЮА обсудили деструктивные явления в молодежной среде
Екатерина Семенова
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Юлия Литневская побывала на семинаре в СГЮАЮлия Литневская побывала на семинаре в СГЮА
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В Саратовской государственной юридической академии состоялся обучающий семинар «Деструктивные социально-психологические явления в подростковой и молодежной среде: последние тенденции».

Спикером семинара, инициатива проведения которого принадлежит ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову, выступила российский политолог и исламовед, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, специалист по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья Яна Амелина.

В обучающем семинаре приняли участие депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева, организаторы внеучебной деятельности, психологи и социальные педагоги образовательных организаций Саратова, представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профессорско-преподавательский состав академии.

Яна Амелина рассказала о своей работе, влиянии социальных сетей на детей и подростков, средствах и схемах манипуляции через социальные группы в интернете, обозначила основные методы для противодействия деструктивным явлениям в молодежной среде.

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- Приглашение в Саратов Яны Амелиной — настоящий подарок не только специалистам в сфере молодежной политики, но и всем, кого волнует настоящее и будущее современных детей. Самый профессиональный анализ молодежного сегмента блогосферы, причем с учётом специфики именно нашего региона — эксклюзивная информация, которой теперь владеют все слушателя семинара. Благодарю за фундаментальное исследование Яну Амелину, а за возможность услышать его в буквальном смысле из первых уст — руководство СГЮА и лично Сергея Борисовича Суровова, — прокомментировала Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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