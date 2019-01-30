2019-01-30T07:50:35+03:00
Общество

Количество аварийного жилья в Саратовской области растет быстрее темпов расселения

110 тыс. кв метров аварийного жилья не попадают в новую программу расселения
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Планируется возобновление программы расселения аварийного жилья, теперь - для домов, признанных аварийными до января 2017 года. Об этом на заседании коллегии регионального минстроя заявил губернатор Валерий Радаев.

Уже проведена инвентаризация, по словам Радаева, за 6 лет в регионе необходимо расселить 9 тысяч человек. На это из федерального бюджета направят 5,3 млрд рублей.

Однако с января 2017 года в регионе появилось еще 110 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которые под программу не подпадают. По словам главы региона, таких домов будет становиться все больше.

- Вариант здесь один – инициировать продление срока признания домов аварийными до 1 января 2019 года. Только так мы сможем выполнить задачу президента по устойчивому снижению объемов аварийного жилфонда, — заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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