Сотрудники Росгвардии в Степном помешали мужчине выпивать с друзьями во дворе

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-30T07:42:53+03:00

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Следователи Марксовского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области направили в прокуратуру уголовное дело 32-летнего жителя поселка Степное Советского района. Он обвиняется в применении насилия, и публичном оскорблении представителя власти.

В ноябре 2018 года ранее судимый мужчина во дворе многоквартирного жилого дома в Степном выпивал в компании своих знакомых. Трое сотрудников Росгвардии заметили распитие алкогольной продукции в месте, запрещенном федеральным законом и потребовали проследовать в участок для составления административного материала. Недовольный таким ходом дела мужчина оскорбил одного из сотрудников и ударил ногой в колено. Позже, уже в служебном автомобиле, в присутствии местных жителей задержанный обругал и второго сотрудника Росгвардии.

После утверждения у прокурора, дело отправиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU