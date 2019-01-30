За 30 января в Саратовской области должны расчистить 70 дорог

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-30T07:25:48+03:00

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В Саратовской области за сутки 30 января должны очистить все заблокированные снегом дороги.

- Сейчас закрытыми для движения остаются порядка 70 дорог. Мы охватили специализированной техникой практически всю область. Стоит задача – в течение завтрашнего дня обеспечить проезд ко всем населённым пунктам, — заявил глава региона Радаев, который в ночь с 29 на 30 января провёл инспекционный объезд Саратова.

Накануне в Саратовскую область пришёл отряд тяжёлой техники МЧС из Самары, который направлен в Озинский район на границу с Казахстаном. 19 единиц специальной техники, предоставленные Минобороны РФ, будут вести расчистку дорог к сёлам Питерского и Новоузенского районов.

В самом Саратове на улице Азина в районе 25 квартала уже работали 4 единицы техники из Самары, привлечённые по линии федеральной дорожной организации «Большая Волга». На подходе если несколько уборочных машин.

Из местной техники были формированы 19 звеньев, в ночь на вывоз снега работало около 240 грузовых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU