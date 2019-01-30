Саратов снова стоит в 10-балльных пробках с раннего утра

СЕГОДНЯ 06:49 2019-01-30T06:52:53+03:00

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Утро 30 января жители Саратова встречают в уже привычных 10-балльных пробках.

Снова частично парализована работа электротранспорта. Об этом сообщают в группе "Трамваи и троллейбусы Саратова" Вконтакте.

Восстановлено движение трамвая маршрута №6. Работают марщруты № 3, 11, 9,10. При этом трамваи № 2, 4, 5, 6, 7, 8 не ходят по причине снежных заносов.

Троллейбусы маршрута № 2а от вокзала следуют до Музейной площади, до Лермонтова движения нет.

Троллейбус 5 маршрута от Музейной площади следует только до площади Ленина, троллейбусы 2-го и 10-го маршрута остановлены из-за скользкой дороги в Обуховском переулке, сужения дороги по Университетской и проспекту Строителей.

Движение автобусов и легкового транспорта серьезно затруднено заторами.

Ново-Астраханское шоссе и Улица Политехническая блокированы заторами, как и Шехурдина и проспект 50 лет Октября. Улица Прудовая и вешняя при выезде из Солнечного в Юбилейный блокированы ДТП. В самом поселке Юбилейный нет движения по Усть-Курдюмской – на кольце на Соколовой горе застряла фура. Традиционная пробка в районе Сенного рынка по всем направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU