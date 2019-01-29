2019-01-29T21:50:59+03:00
Спорт

Саратовец Илья Захаров завоевал «золото» Кубка России по прыжкам в воду

Он стал лучшим в первый день соревнований
Екатерина Семенова
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Илья Захаров. Фото Instagram минспорта Саратовской областиИлья Захаров. Фото Instagram минспорта Саратовской области
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Илья Захаров завоевал «золото» Кубка России по прыжкам в воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, Илья Захаров стал победителем в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.

Тренирует спортсмена Застуженный тренер России Татьяна Коробко.

Состязания проходят в Саранске, во Дворце водных видов спорта. Сегодня — первый день соревнований. По итогам их будет сформирована сборная России для участия на серии Гран-при и Мировой серии FINA, а также для отбора на чемпионат мира и Универсиаду 2019 года.

Кроме Ильи Захарова, участие в Кубке России принимают еще три саратовских прыгуна в воду: Аркадий Айдаров, Алексей Жевак, Артем Шпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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