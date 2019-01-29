Саратовская область вошла в число наиболее динамично развивающихся регионов

СЕГОДНЯ 21:21 2019-01-29T21:21:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовская область находится в числе лидеров по темпам роста валового регионального продукта среди регионов с численностью населения более полумиллиона человек. Такие выводы представил Финансовый университет при Правительстве РФ по итогам исследования «Развитие российской экономики в 2019-2020 годах». Прогноз по целому ряду экономических показателей ученые составили исходя из исследования потребительских настроений в 2018 году.

Согласно данным аналитиков, за первое полугодие 2019 года ВРП Саратовской области должен вырасти на 1,5%. В лидеры по этому показателю попали Крым (4%), Севастополь (3,6%) и Амурская область (2,5%), а на последнем месте с минимальным показателем в 0,5% разместилась Нижегородская область.

Александр Степанов, эксперт в области экономики и финансов, член Общественной палаты области прокомментировал «КП-Саратов» итоги исследования.

- Исследования Финансового университета при Правительстве РФ — одни из тех, которые вызывают интерес и у научного сообщества, и у, так скажем, простого читателя. Потому что, с одной стороны, под любыми их рейтингами всегда есть конкретная методологическая база, а с другой, касаются они реальных жизненных тем. Конечно, там есть порой и с чем поспорить, но от наскоро и спросонья сделанных «исследований», которыми грешат в последнее время разные ресурсы, коллеги выгодно отличаются фундаментальностью аналитики.

С последней многомерной оценкой российской экономики необходимо ознакомиться очень вдумчиво, но уже сейчас на себя обратил внимание один пункт. Причем, судя по публикациям, внимание не только мое, но и журналистского сообщества региона, что лично меня радует.

Аналитики Финуниверситета прогнозируют рост на ближайшие полгода в регионах страны, и Саратовскую область ставят на 11-е место среди 73-х субъектов с населением, превышающим полмиллиона человек. Причем отрыв от 10-го места у нас — всего одна десятая процента, от 8-9-го — две десятых. А в целом с учетом погрешности можно разместить все регионы, находящиеся с восьмого по двадцатое место, на одной строке. То есть наша область входит в двадцатку наиболее динамично развивающихся регионов страны, где рост экономики опережает средние темпы.

Это следует отнести к формируемым, пусть пока немногочисленным, положительным трендам в состоянии саратовской экономики — таким, как снижение госдолга, увеличение индекса промпроизводства, объема отгрузки, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли. Другой вопрос, что рост по этим направлениям не сразу отзывается в кошельке простого саратовца.

Однако последовательные положительные сдвиги в экономике имеют свойство перехода количества в качество, поэтому сторонняя оценка потенциала областной экономики и ее реализации, безусловно, вселяет некоторый оптимизм. Ведь здесь речь идет не о факте на сегодня, а о будущем, то есть, фактически, региону присвоен высокий положительный рейтинг, причем его фактическая реализация позволит повлиять и на финансы и бюджет, и на инвестиции, и — что главное — на человеческий капитал, — заявил Александр Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU