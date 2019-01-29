2019-01-29T17:00:54+03:00
Общество

В саратовской поликлинике, где умерла пациентка, изымают документы

Следователи опрашивают медиков
Екатерина Семенова
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СУ СКР по Ленинскому району Саратова начало проверку по факту гибели женщины в поликлинике.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, следователи уже завершили осмотр места трагедии, в настоящее время ведется опрос медицинского персонала, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии, днем 29 января 66-летняя женщина пришла в поликлинику №16. там ей был сделан укол, после чего женщине стало плохо и она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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