В саратовской поликлинике, где умерла пациентка, изымают документы
Следователи опрашивают медиков
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СУ СКР по Ленинскому району Саратова начало проверку по факту гибели женщины в поликлинике.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, следователи уже завершили осмотр места трагедии, в настоящее время ведется опрос медицинского персонала, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительной версии, днем 29 января 66-летняя женщина пришла в поликлинику №16. там ей был сделан укол, после чего женщине стало плохо и она скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU