Валерий Радаев поручил минздраву проверить гибель пациентки в поликлинике №16
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев велел провести проверку по факту смерти пациентки в поликлинике №16.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующее поручение дано министру здравоохранения .
Кроме этого, проверка будет организована прокуратурой.
- Жизнь каждого человека ценна. Погибла женщина, остались близкие, для которых это большая трагедия. Случай, произошедший в городской поликлинике, требует тщательного рассмотрения. По итогам должны быть сделаны выводы и приняты необходимые меры, — подчеркнул Валерий Радаев.
Напомним, 29 января после укола в поликлинике №16 скончалась женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU