2019-01-29T16:32:35+03:00
Происшествия

Валерий Радаев поручил минздраву проверить гибель пациентки в поликлинике №16

По итогам будут приняты меры
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев велел провести проверку по факту смерти пациентки в поликлинике №16.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующее поручение дано министру здравоохранения .

Кроме этого, проверка будет организована прокуратурой.

- Жизнь каждого человека ценна. Погибла женщина, остались близкие, для которых это большая трагедия. Случай, произошедший в городской поликлинике, требует тщательного рассмотрения. По итогам должны быть сделаны выводы и приняты необходимые меры, — подчеркнул Валерий Радаев.

Напомним, 29 января после укола в поликлинике №16 скончалась женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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