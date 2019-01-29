Снегоуборочные «КамАЗы» забуксовали на спуске в Цветочный
Грузовики полностью перекрыли дорогу
В Цветочном забуксовала снегоуборочная техника
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В Саратове на подъеме из Цветочного застряла снегоуборочная техника.
Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, на дороге забуксовали как минимум два «КамАЗа».
При этом один из грузовиков развернуло поперек пути, поэтому он полностью заблокировал движение. Сейчас рабочие пытаются вызволить его из плена.
- Подъем в Цветочном не одолеть никому! — шутят жители микрорайона.
В Цветочном забуксовали снегоуборочные грузовики.
ИСТОЧНИК KP.RU