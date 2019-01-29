2019-01-29T15:57:40+03:00
Происшествия

Снегоуборочные «КамАЗы» забуксовали на спуске в Цветочный

Грузовики полностью перекрыли дорогу
Екатерина Семенова
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В Цветочном забуксовала снегоуборочная техникаВ Цветочном забуксовала снегоуборочная техника
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В Саратове на подъеме из Цветочного застряла снегоуборочная техника.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, на дороге забуксовали как минимум два «КамАЗа».

При этом один из грузовиков развернуло поперек пути, поэтому он полностью заблокировал движение. Сейчас рабочие пытаются вызволить его из плена.

- Подъем в Цветочном не одолеть никому! — шутят жители микрорайона.

В Цветочном забуксовали снегоуборочные грузовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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