Снегоуборочные «КамАЗы» забуксовали на спуске в Цветочный

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-29T15:57:40+03:00

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В Саратове на подъеме из Цветочного застряла снегоуборочная техника.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, на дороге забуксовали как минимум два «КамАЗа».

При этом один из грузовиков развернуло поперек пути, поэтому он полностью заблокировал движение. Сейчас рабочие пытаются вызволить его из плена.

- Подъем в Цветочном не одолеть никому! — шутят жители микрорайона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/688888" frameborder="0"></iframe> В Цветочном забуксовали снегоуборочные грузовики.

ИСТОЧНИК KP.RU