2019-01-29T15:23:42+03:00
Общество

В Петровске открылась мастерская городской среды

В ходе диалога активные петровчане выявили сильные и слабые стороны Петровска и наметили основу дальнейшей работы
Екатерина Семенова
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Вчера в Петровске Саратовской области начала работу мастерская городской среды «Люди делают место». Мероприятие организовано на базе районного Дома культуры.

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В рамках неформального открытия площадки урбанист из Ижевска Александр Старков и футуролог Сергей Журавлев познакомили присутствующих с концепцией мероприятия и основными задачами каждой группы. В ходе диалога активные петровчане выявили сильные и слабые стороны Петровска и наметили основу дальнейшей работы. Александр Старков рассказал про опыт создания «Открытого сада» в Ижевске, а также как привлечь горожан в гражданский проект.

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В ближайшие шесть дней пройдут городские экспедиции, открытые лекции, пленарные сессии. В заключительный день, 2 февраля, состоится масштабный форум, на котором подведут итоги работы мастерской. Любой желающий сможет посетить большое число публичных мероприятий и предложить свою идею по благоустройству исторического центра Петровска.

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