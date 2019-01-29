В селе под Саратовом стреляли в таксиста

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-29T15:15:55+03:00

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В Саратовской области полиция задержала мужчину, напавшего с пистолетом на таксиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в селе Красный Яр.

Молодой человек рассказал, что вызвал такси, а когда машина приехала, закрыл лицо и принялся требовать у водителя деньги. Тот отказался, и тогда злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в таксиста, а потом еще раз по машине.

В течении часа полиция нашла свидетелей нападения и вскоре задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.