В селе под Саратовом стреляли в таксиста
Перед этим злоумышленник требовал денег
Разбойное нападение на таксиста.
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В Саратовской области полиция задержала мужчину, напавшего с пистолетом на таксиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в селе Красный Яр.
Молодой человек рассказал, что вызвал такси, а когда машина приехала, закрыл лицо и принялся требовать у водителя деньги. Тот отказался, и тогда злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в таксиста, а потом еще раз по машине.
В течении часа полиция нашла свидетелей нападения и вскоре задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
Разбойное нападение на таксиста.