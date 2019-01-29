2019-01-29T15:23:50+03:00
Общество

В Саратове прошел концерт ко дню снятия блокады Ленинграда

Почтить память героев собрались депутаты, общественники, школьники
Екатерина Семенова
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Концерт, посвященный 75-й годовщине со дня освобождения блокады Ленинграда, состоялся в Городском доме культуры национального творчества Заводского района города Саратова.

Почтить память Героев блокадного Ленинграда и выразить слова огромной признательности за героизм, мужество самоотверженность ветеранам-блокадникам собрались депутаты всех уровней от Заводского района, общественники, школьники и творческие коллективы.

- Саратов и Саратовская область наряду с другими регионами участвовала в судьбе ленинградцев в дни блокады: принимала эвакуированных, снабжала Ленинградский фронт продовольствием, дорогой жизни вывозила детей и размещала их в детских домах и приютах. Вместе с Ленинградом и его жителями каждый уголок России боролся с оккупантами. И день долгожданного снятия блокады настал. Мы помним и чтим эту дату, и передаем эту память вместе с ветеранами грядущим поколениям. Эту боль забыть нельзя! — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Саратова, депутат Саратовской городской думы Вячеслав Доронин.

- Ленинград является эпопей героической обороны, человеческого мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма в годы Великой Отечественной войны крепостей и городов. Никто не забыт, ничто не забыто! — поздравил ветеранов депутат Саратовской городской думы Сергей Агапов.

Со словами поздравления к ветеранам обратилась депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

- Почти 900 дней ужаса, голода, холода, страха не сломили дух ленинградцев. Сегодня в зале сидят люди, которые пережили самое страшное, выстояли и выжили... И современные старшеклассники, которые имеют возможность из первых уст получить ответ на вопрос, почему Ленинград — город беспримерного мужества. Дорогие ребята, даже краткий разговор с теми, кто сидит в этом зале, стоит многих лет жизни! Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, поклонитесь ветеранам и запомните имена этих святых людей! — обратилась к зрителям депутат Юлия Литневская. Заканчивая выступление, Юлия Михайловна вручила ветеранам-блокадникам памятные подарки.

Концертная программа и показ хроник о тех событиях были настолько эмоциональными, что многие собравшиеся не смогли сдерживать слез.

В конце торжественного мероприятия была объявлена минута молчания в память 470 тыс. погибших блокадников, которые ценой своей жизни отстояли и сохранили великий город для потомков.

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