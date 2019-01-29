В Саратове устраивают благотворительный бал для помощи онкобольным

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-29T15:03:41+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 29 января, прошла конференция, на которой обсуждали предстоящий благотворительный бал «Спешите делать добро» для помощи онкобольным Саратовской области. Мероприятие пройдет в 18:00 4 февраля в театре оперы и балета.

- Идея создать организацию для борьбы с раком возникла в 2012 году, когда мама лежала в больнице с этим заболеванием. Ее создали — я, мама и врач-онколог Владислав Барсуков. Тогда мы поняли, что для освещения нужно широкое мероприятие и решили создать бал. Главная его задача — повысить культуру благотворительности. После него будет мероприятие с выступлениями и аукцион для сбора онкобольным, — сообщил сооснователь СРОО «Жизнь» и директор Фонда развития Саратова Михаил Биюн.

Он поблагодарил за помощь благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» и его президента Аллу Фетисову.

Михаил Биюн и Алла ФетисоваФото: Ольга Муравлёва

По ее словам, основная задача бала также привлечь как можно больше людей в благотворительность. Алла Фетисова напомнила о уже состоявшихся проектах в Саратовской области.

- В таком формате бал проходит впервые в регионе. Мы благодарим за помощь администрацию Саратова, главу города Михаила Исаева, региональные правительство и Минкульт и многих других. Мы приложим все усилия, чтобы такое мероприятие проходило ежегодно, — сказала президент фонда.

По ее словам, очень примечательно, что бал пройдет именно 4 февраля — во Всемирный день борьбы с раком.

- Мы надеемся собрать полный зал. Будут не только почетные гости, но и дети, люди, пережившие болезнь. Средства пойдут на помощь онкобольным взрослым и детям Саратовской области, — добавила Алла Фетисова.

Основатель Саратовской региональной общественной организации «Жизнь» Наталия Биюн рассказала, что режиссером бала будет Галина Кузнецова, которая организовала «Розу ветров» (фестиваль выпускников школ Саратовской области — прим. ред.). Она добровольно помогает с проектом бала, написала сценарий.

- Моя задача — показать больным, что онкология не приговор, я сама была в этом положении. В США и Европе сейчас большой процент выживаемости. Напомним, президент Владимир Путин обратил внимание на эту проблему и поручил разработать систему борьбы с онкозаболеваниями, — поделилась Наталия.

Общественница хочет, чтобы люди получали помощь на месте, было нужное оборудование для диагностики, а не ехали, например, в Москву.

- Хочется также открыть хоспис, но ни с каких балов на это не хватит денег, — отметила Наталия Биюн.

Наталия БиюнФото: Ольга Муравлёва

Стоит отметить, что на это мероприятие пригласили также людей, переживших рак, онкологов.

Вход на бал бесплатный по пригласительным билетам. По словам основательницы общественной организации, через несколько дней на остановках развесят вот такие афиши, по номерам на них можно будет позвонить и получить приглашения.

Афиша благотворительного бала. Фото со страницы в соцсети Михаила Биюна

Также перед началом мероприятия в театре будут волонтеры, которые будут их раздавать.

На аукционе, средства с которого пойдут на помощь онкобольным, будут реализовываться картины саратовских художников и вещи местных дизайнеров. Также адресная помощь с продажи будет оказываться мальчику Леве — на балу будут майки с его рисунком, их запас ограничен, таких только пять штук.

Вы также можете посмотреть трансляцию с пресс-конференции.

Всемирный день борьбы с раком. В Саратове состоится благотворительный бал "Спешите делать добро".4 февраля 2019 года во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Саратове состоится благотворительный бал Спешите делать добро! Подробности из пресс-центра Комсомольская правда в Саратове 29 января в 14:00. В 2017 году, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ высказался за снятие барьеров для развития волонтерства и оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. Он подчеркнул: Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован В 2018 году, В.В. Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу: Реализовать в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями 4 февраля 2019 года, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Сар Рег Общ Организация Жизнь совместно с ассоциацией онкологических пациентов Здравствуй проводит Благотворительный Бал Спешите делать добро . Это мероприятие откликнулось поддержать большое количество общественных, гос. Деятелей и творческих людей.

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