2019-01-29T15:25:27+03:00
Общество

В саратовских вузах будут открыты 7,8 тыс. бюджетных мест

Средние профессиональные учебные заведения определятся до 1 апреля
Екатерина Семенова
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В "КП-Саратов" обсудили приемную кампанию 2019 годаВ "КП-Саратов" обсудили приемную кампанию 2019 годаФото: Екатерина Семенова
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В пресс-центре «КП-Саратов» состоялась конференция, посвященная предстоящей приемной кампании 2019 года. Участниками обсуждения стали начальник отдела развития профессионального образования Управления профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области Елена Дмитриева, начальник отдела Государственной итоговой аттестации Управления общего и дополнительного образования Минобраза Лариса Живцова, ответственный секретарь приемной комиссии СГЮА Наталия Проданова, замдиректора Саратовского театрального института Евгений Мякоткин.

По словам Елены Дмитриевой, выбор образовательного учреждения является очень важным. В Саратовской области 54 организации среднего профессионального образования и 18 вузами, из которых ctvm самостоятельных учреждений и 11 филиалов.

Всего учатся порядка 130 тыс. студентов. Из них 54 тыс. учатся в ссузах и 76 тыс. человек — в вузах

- В вузах планируется 7 802 бюджетных места, причем 6 437 из них — на очной форме, — рассказала Елена Дмитриева. Она отметила, что это достаточно много — около 80% всех бюджетных мест, которые будут открыты в 2019 году.

Что касается организаций среднего профессионального образования, то пока еще формирование объема бюджетных мест продолжается, цифры станут известны, ориентировочно, после 1 апреля. Однако по прогнозу, это будет 11,6 тыс. мест.

На бюджетной основе сейчас учатся 41% студентов.

Все вузы Саратовской области в этом году объявляют прием на дневную форму обучения. Будет открыто 487 направлений подготовки. Причем уже определены основные направления, востребованные абитуриентами.

Увидеть трансляцию пресс-конференции полностью можно на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

СГЮА. Приёмная кампания 2019 года..Какой минимум баллов, который необходимо получить при сдаче ЕГЭ в 2019 году? Этот и другие актуальные вопросы для выпускников 2019 года обсудят 29 января в 12:00 в пресс-центре Комсомольской правды Саратов Минобрнауки России регулярно разрабатывает и внедряет различные инициативы, которые могут определённым образом повлиять на порядок сдачи документов, систему подсчета баллов и скорость зачисления поступивших. Кроме того, Министерство образования и науки страны определяет квоты на те места, которые финансируются из бюджетных ассигнований. Какие новые коррективы введены при поступлении в 2019 году

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