В саратовских вузах будут открыты 7,8 тыс. бюджетных мест
В пресс-центре «КП-Саратов» состоялась конференция, посвященная предстоящей приемной кампании 2019 года. Участниками обсуждения стали начальник отдела развития профессионального образования Управления профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области Елена Дмитриева, начальник отдела Государственной итоговой аттестации Управления общего и дополнительного образования Минобраза Лариса Живцова, ответственный секретарь приемной комиссии СГЮА Наталия Проданова, замдиректора Саратовского театрального института Евгений Мякоткин.
По словам Елены Дмитриевой, выбор образовательного учреждения является очень важным. В Саратовской области 54 организации среднего профессионального образования и 18 вузами, из которых ctvm самостоятельных учреждений и 11 филиалов.
Всего учатся порядка 130 тыс. студентов. Из них 54 тыс. учатся в ссузах и 76 тыс. человек — в вузах
- В вузах планируется 7 802 бюджетных места, причем 6 437 из них — на очной форме, — рассказала Елена Дмитриева. Она отметила, что это достаточно много — около 80% всех бюджетных мест, которые будут открыты в 2019 году.
Что касается организаций среднего профессионального образования, то пока еще формирование объема бюджетных мест продолжается, цифры станут известны, ориентировочно, после 1 апреля. Однако по прогнозу, это будет 11,6 тыс. мест.
На бюджетной основе сейчас учатся 41% студентов.
Все вузы Саратовской области в этом году объявляют прием на дневную форму обучения. Будет открыто 487 направлений подготовки. Причем уже определены основные направления, востребованные абитуриентами.
Увидеть трансляцию пресс-конференции полностью можно на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
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