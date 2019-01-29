2019-01-29T15:11:06+03:00
Происшествия

Минздрав начал проверку гибели пациентки в поликлинике Саратова

Женщина умерла после укола
Екатерина Семенова
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Министерство здравоохранения Саратовской области начало проверку по факту гибели пациентки в поликлинике №16.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам расследования будет установлена причина трагедии. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.

ЧП случилось в процедурном кабинете поликлиники, которая находится на проспекте 50 лет Октября. По свидетельству очевидцев, женщине сделали укол, после чего ей стало плохо.

Пострадавшую не спасли даже вызванные врачи «скорой помощи». По предварительной версии, причиной смерти стал анафилактический шок.

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