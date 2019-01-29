На помощь Саратову идет спецтехника из военной части в Шиханах

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-29T13:36:14+03:00

Также отправлены машины из «Автобана» и Федерального управления автодорог

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В Саратове убирать снег выйдет военная техника.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, свои машины к нам направило Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства (Пенза). На помощь спешат пять самосвалов мощностью 25 кубометров, большой погрузчик, грейдер и ротор. Техника будет работать в две смены.

Кроме того, дорожно-строительная компания «Автобан», которая работает по всей России, направила 25 самосвалов, грейдер, два погрузчика и ротор.

Специализированная техника выдвинулась на помощь из военной части в Шиханах. Оттуда придет грейдер.

20 машин были привлечены от местных предприятий.

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