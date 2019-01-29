Михаил Исаев проехал на трамвае-снегоочистителе по Саратову

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-29T15:09:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Саратова Михаил Исаев проверил, как чистят трамвайные рельсы.

Как сообщили «КП-Саратов», он провел ночной рейд по городу.

- Работают погрузчики и «КамАЗы», мы разделились по маршруту, чтобы интенсивнее проводить уборку. Как только будет расчищена стрелка, сразу же придет трамвай и будет продавливать пути. Очень большие заносы, а помимо этого кто-то очищал личную территорию и завалил автодорогу вместе с трамвайными путями, теперь придется и это еще разгребать, — рассказал замгендиректора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Сергей Горфинкель.

Михаил Исаев лично проехал в трамвае-снегоочистителе и пообщался с водителем.

- Сегодня в ночь работает десять подобных спецмашин. Стоит задача — максимально расчистить рельсовое полотно десятого маршрута, но мы видим, что погодные условия в виде обильных осадков всячески этому препятствуют. К сожалению, техника, которая имеется у СГЭТ, уже устарела, требует модернизации. Например, тот вагон, в котором мы сегодня побывали, был изготовлен в 50-х годах. Думаю, это о многом говорит, — заявил Исаев по итогам поездки.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте