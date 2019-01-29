В Саратове перестали ходить автобусы №№22, 36 и 68
Сегодня вновь могут пустить трамваи №№6 и 10
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Мэрия Саратова вновь отчитывается о работе транспорта после снегопада.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, с утра на линию вышли более 900 автобусов и маршруток.
Тем не менее несколько линий были остановлены. Например, из-за наледи на улице Азина прекращена работа автобусов №№22 и 36, а также №68.
Остановлено движение троллейбусов №№2 и 10 — ему мешает течь на проспекте Строителей у кольца на Тархова.
С утра несколько раз прекращалась работа трамваев №№3 и 11, но сейчас, по информации руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс», вагоны снова ходят.
В течение дня планируется запустить трамваи №№6 и 10.