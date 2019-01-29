В Саратове палестинца предупредили об опасности общения со спецслужбами
Официальное предостережение УФСБ палестинцу, живущему в Саратове.
Управление ФСБ по Саратовской области официально предостерегает саратовца Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмеда о недопустимости действий, которые могут привести к госизмене.
- Мужчина — уроженец Палестины, получивший гражданство РФ в 2011 году. С 2016 он контактировал с агентом иностранной спецслужбы и передавал ему информацию об общественно-политической ситуации в Саратовской области, а также мусульманской умме России, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ.
Сведения, которые он рассказывал, не содержали ничего секретного. Однако дальнейшее сотрудничество Эль Хиха может нанести вред безопасности РФ.
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Официальное предостережение УФСБ палестинцу, живущему в Саратове.