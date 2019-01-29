Продавца магазина «Семейный» в Саратове осудили за растрату
Он присвоил 25 тыс. рублей из кассы
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В Волжском районе Саратова вынесен приговор 25-летнему мужчине за растрату.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, он присвоил деньги из магазина «Семейный», где работал.
В суде было установлено, что мужчина во время работы продавцом провел коррекцию покупок, обнулил кассовые чеки и забрал из кассы более 25 тыс. рублей.
Полученные средства он потратил.
Суд приговорил его к штрафу на 5 тыс. рублей.