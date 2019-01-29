Саратовец вышел из рюмочной и оскорбил полицейского

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-29T11:33:40+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова осудили 50-летнего рецидивиста, который публично оскорбил полицейского при исполнении.

- С период 20:35 до 20:50 19 декабря 2018 года местный житель, будучи пьяным, вышел из бара «Народный» и пошел домой. По пути он прошел мимо проспекта Кирова и там заметил правоохранителя. Гражданин оскорбил нецензурщиной стража порядка, тем самым унизив и подорвав его авторитет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд назначил матершиннику штраф 7 тыс. рублей.

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