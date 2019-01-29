Старший сын жительницы Энгельса спас ее после ударов ножом от младшего

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-29T11:21:32+03:00

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Следователи Энгельса возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство 88-летней матери.

- Следствие считает, что в ночь с 26 на 27 января 2019 года мужчина у себя дома на улице Центральная поругался с родственницей и два раза ударил ее в грудь ножом, а потом ушел спать. Утром навестить мать пришел старший сын и, увидев на теле раны, вызвал «скорую», которая госпитализировала потерпевшую. Благодаря своевременной помощи, она осталась жива, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали злоумышленника. Следователи решают вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается.

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