Саратовца посадили на три года за найденную между сараями закладку
Парень приобрел вещество для себя через мобильное приложение
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В Заводском районе Саратова осудили 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в покупке наркотиков.
- Вечером 10 октября 2018 года парень через мобильное приложение купил вещество, в составе которого синтетика. После перечисления денег на счет дилера, ему скинули адрес, где лежала закладка, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Приехав на 3-й Нефтяной проезд, гражданин забрал 3 грамма наркотика в фундаменте между сараями и стал хранить его при себе.
В этот же день полиция задержала подсудимого, найдя при нем вещество.
Суд назначил саратовцу три года в колонии общего режима.