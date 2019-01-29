Саратовца посадили на три года за найденную между сараями закладку

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-29T10:59:53+03:00

Парень приобрел вещество для себя через мобильное приложение

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В Заводском районе Саратова осудили 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в покупке наркотиков.

- Вечером 10 октября 2018 года парень через мобильное приложение купил вещество, в составе которого синтетика. После перечисления денег на счет дилера, ему скинули адрес, где лежала закладка, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Приехав на 3-й Нефтяной проезд, гражданин забрал 3 грамма наркотика в фундаменте между сараями и стал хранить его при себе.

В этот же день полиция задержала подсудимого, найдя при нем вещество.

Суд назначил саратовцу три года в колонии общего режима.

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