За сутки высота саратовских сугробов выросла на 23 см
В январе выпало 223% месячной нормы осадков
За ночь сугробы в Саратове выросли на 23 смФото: Екатерина Семенова
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За минувшие сутки в Саратове выпало 15 мм осадков.
Как пояснили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, толщина снежного покрова выросла на 23 см.
Таким образом, общая высота снега составила 105 см, это примерно в 4,5 раза выше средней многолетней климатической нормы.
Также метеорологи отметили, что вчерашний день принес в Саратов 35% месячной нормы осадков. Итого в январе выпало 223% нормы. В декабре также выпало в 2,5 раза осадков больше, чем по средним многолетним наблюдениям.
Тем не менее синоптики утешают, что по прогнозу до 8 февраля снегопадов не предвидится.