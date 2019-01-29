За сутки высота саратовских сугробов выросла на 23 см

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-29T11:05:50+03:00

За ночь сугробы в Саратове выросли на 23 см Фото: Екатерина Семенова

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Саратове выпало 15 мм осадков.

Как пояснили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, толщина снежного покрова выросла на 23 см.

Таким образом, общая высота снега составила 105 см, это примерно в 4,5 раза выше средней многолетней климатической нормы.

Также метеорологи отметили, что вчерашний день принес в Саратов 35% месячной нормы осадков. Итого в январе выпало 223% нормы. В декабре также выпало в 2,5 раза осадков больше, чем по средним многолетним наблюдениям.

Тем не менее синоптики утешают, что по прогнозу до 8 февраля снегопадов не предвидится.