Пристав из Саратовской области забрал деньги должника себе

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-29T10:44:51+03:00

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В Саратовской области осудили бывшего заместителя старшего судебного пристава отдела по Аткарскому и Екатериновскому районам УФССП. Его признали виновным в присвоении чужих денег.

- Подсудимый, будучи на своем рабочем месте 24 октября 2016 года, получил от одного из должников 24 тыс. рублей в счет погашения задолженности. Однако сотрудник управления не составил документы, подтверждающие поступление средств, и не внес их на депозитный счет, а потратил на свое усмотрение, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Даже во время суда злоумышленник не признал свою вину, однако доказательств хватило для объявления приговора. Мужчину оштрафовали на 250 тыс. рублей и запретили работать в госслужбе и органах местного самоуправления 2,5 года.

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