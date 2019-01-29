Водитель тягача под Саратовом врезался в ВАЗ-2114
В аварии пострадала пассажирка легковушки
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Вчера днем, 28 января, на 3 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном произошла авария тягача и отечественной машины.
- В три часа дня в Саратовском районе 38-летний водитель Renault Premium с полуприцепом Fruehauf врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого был 34-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП пострадала пассажирка «четырнадцатой» — 56-летняя женщина. Ее госпитализировали.