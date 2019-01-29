Мужчине из Балашова восемь месяцев не давали лекарств
Прокуратура Балашова организовала проверку по обращению 29-летнего местного жителя, страдающего хроническим заболеванием.
- Мужчина находится на учете в районной больнице и включен в реестр лиц, которым лекарства выдают за счет федерального бюджета. Консилиум в мае 2018 года рекомендовал гражданину перейти на специальные таблетки. Однако, сколько бы он не обращался в лечебное учреждение, в течение восьми месяцев ему не давали ни препарата, ни денег, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
После проведения прокурорской проверки в суд был направлен иск к Минздраву области с требованием обеспечить балашовца лекарствами. Суд удовлетворил иск, мужчине предоставили медикаменты.