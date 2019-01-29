Все федеральные трассы Саратовской области открыты для автомобилей

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-29T09:55:31+03:00

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В Саратовской области восстановлено движение по всем федеральным трассам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, по данным на восемь часов утра сняты ограничения для всех видов транспорта. Экипажи ГИБДД проводят патрулирование дорог и видеосъемку их состояния.

На 425-м км трассы Р-228 организован городок первоочередного жизнеобеспечения. Также в Калининском районе работает аэромобильная группировка ГУ МЧС, которая оказывает помощь застрявшим на дороге автомобилистам.

К тому же по области работают 91 стационарный пункт обогрева и 15 мобильных.