Все федеральные трассы Саратовской области открыты для автомобилей
На дорогах работают 106 пунктов обогрева
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В Саратовской области восстановлено движение по всем федеральным трассам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, по данным на восемь часов утра сняты ограничения для всех видов транспорта. Экипажи ГИБДД проводят патрулирование дорог и видеосъемку их состояния.
На 425-м км трассы Р-228 организован городок первоочередного жизнеобеспечения. Также в Калининском районе работает аэромобильная группировка ГУ МЧС, которая оказывает помощь застрявшим на дороге автомобилистам.
К тому же по области работают 91 стационарный пункт обогрева и 15 мобильных.