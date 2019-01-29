Колонна техники для расчистки Саратовской области прибудет в 14 часов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-29T09:53:53+03:00

К нам едут восемь машин и 22 спасателя

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Колонна техники и личного состава Волжского спасательного центра МЧС России движется в направлении Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, на помощь в борьбе со снегопадами брошены силы в составе восьми единиц техники и 22 человек.

По графику прибытие ожидается в 14 часов.

Напомним, накануне губернатор Валерий Радаев попросил помощи в ликвидации последствий стихии у МЧС и Минобороны России. В область также экстренно направили тяжелую военную технику.

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