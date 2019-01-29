2019-01-29T09:40:57+03:00
Общество

В поселке под Саратовом пенсионерка и многодетная семья оказались отрезаны от мира

Их дома заблокированы сугробами
Екатерина Семенова
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Дома в Дергачах завалены снегомДома в Дергачах завалены снегом
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В поселке Дергачи Саратовской области жители бьют тревогу из-за мощных сугробов.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, дома на улице Восточная оказались полностью отрезаны от мира.

По словам жительницы Дергачей, в местную администрацию неоднократно направлялись просьбы почистить улицу, но этого сделано не было. В итоге жильцы двух домов теперь не могут выйти на улицу. При этом в одном проживает пожилая женщина, а в другом многодетная семья.

В присланном в соцсети видеоролике показывается, как улицу наконец начал прочищать трактор, но, судя по обилию сугробов, это ему удастся не скоро.

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В Дергачах местные жители заблокированы в домах сугробами.

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