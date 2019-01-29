2019-01-29T09:25:26+03:00
Происшествия

Пара рецидивистов из Ершова сорвала с пенсионерки сережки

У вероятного сына потерпевшей грабитель забрал телефон
Ольга Муравлёва
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В полицию Ершовского района вчера ночью, 28 января, поступило заявление 82-летней жительницы села Новая Краснянка.

- По словам женщины, ее сын выпивал с 38-летним рецидивистом и его 31-летней ранее судимой подругой. После пьянки злоумышленники сорвали с ушей потерпевшей золотые серьги за 9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Заявление поступило и от вероятного сына гражданки. Он рассказал, что тот же мужчина открыто забрал его телефон Nokia 2030 за 3,5 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела и задержали преступников, даме выписали подписку о невыезде, мужчину оставили в отделе.

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