Бывшая угонщица из Саратова обманула через интернет воронежца
Ее задержали спустя три месяца, но деньги она не вернула
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В Саратове задержали мошенницу, обманувшую жителя другого региона на 10 тыс. рублей.
- В 15:18 16 октября 2018 года в участок поступили материалы по заявлению представителя фирмы из Воронежа. Там говорилось, что 14 июля неизвестный злоумышленник, находясь предположительно в Ленинском районе, предоставил через сайт ложные сведения и завладел деньгами, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и вчера, 28 января, задержали 24-летнюю безработную девушку, ранее привлекавшуюся по статьям «Угон» и «Кража».
Деньги воронежцу не вернули, она потратила их на себя.