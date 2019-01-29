Бывшая угонщица из Саратова обманула через интернет воронежца

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-29T09:01:50+03:00

Ее задержали спустя три месяца, но деньги она не вернула

Изменить размер текста: A A

В Саратове задержали мошенницу, обманувшую жителя другого региона на 10 тыс. рублей.

- В 15:18 16 октября 2018 года в участок поступили материалы по заявлению представителя фирмы из Воронежа. Там говорилось, что 14 июля неизвестный злоумышленник, находясь предположительно в Ленинском районе, предоставил через сайт ложные сведения и завладел деньгами, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и вчера, 28 января, задержали 24-летнюю безработную девушку, ранее привлекавшуюся по статьям «Угон» и «Кража».

Деньги воронежцу не вернули, она потратила их на себя.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте