В Саратове задержан несовершеннолетний студент с подозрительным порошком

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-29T09:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове задержан 17-летний студент техникума.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, у молодого человека при досмотре найден пакет с подозрительным порошком.

По данному факту надзорное ведомство организовало проверку условий жизни и воспитания задержанного подростка, надлежащего исполнения обязанностей его родителями.

Также будет дана оценка работе техникума.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте