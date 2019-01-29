2019-01-29T09:06:09+03:00
Происшествия

В Саратове задержан несовершеннолетний студент с подозрительным порошком

Прокуратура проверит его техникум
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове задержан 17-летний студент техникума.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, у молодого человека при досмотре найден пакет с подозрительным порошком.

По данному факту надзорное ведомство организовало проверку условий жизни и воспитания задержанного подростка, надлежащего исполнения обязанностей его родителями.

Также будет дана оценка работе техникума.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец вышел из рюмочной и оскорбил полицейского
На Университетской отключили воду
Старший сын жительницы Энгельса спас ее после ударов ножом от младшего
Саратовца посадили на три года за найденную между сараями закладку
За сутки высота саратовских сугробов выросла на 23 см
В Саратовскую область прибыла снегоуборочная техника из других регионов
В Энгельсе иномарка сбила мужчину
Пристав из Саратовской области забрал деньги должника себе
На Астраханской сгорела легковушка
На 1-й Дачной отключили воду
На Советской снегоуборщик врезался в легковушку
В районе Сенного рынка в Саратове трамвай развернуло на рельсах
Водитель тягача под Саратовом врезался в ВАЗ-2114
Все федеральные трассы Саратовской области открыты для автомобилей
Мужчине из Балашова восемь месяцев не давали лекарств
Колонна техники для расчистки Саратовской области прибудет в 14 часов
В Вольске иномарка столкнулась с ВАЗом
В поселке под Саратовом пенсионерка и многодетная семья оказались отрезаны от мира
Пара рецидивистов из Ершова сорвала с пенсионерки сережки
Бывшая угонщица из Саратова обманула через интернет воронежца
В Саратове пенсионер украл из кармана попутчицы телефон
Строительный вагончик сгорел вечером на улице Азина
Пожар в Лысых Горах на этот раз обошелся без жертв
В Саратовской области открыли движение на Казахстан
Для уборки снега в Саратовской области привлекли местных военных и спасателей из Самары
Пробки в Саратове достигли 10 баллов уже в семь часов утра
В Саратовскую область экстренно перебрасывают военную технику
Дорога в Заводской район перекрыта ДТП