В Саратове задержан несовершеннолетний студент с подозрительным порошком
Прокуратура проверит его техникум
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В Саратове задержан 17-летний студент техникума.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, у молодого человека при досмотре найден пакет с подозрительным порошком.
По данному факту надзорное ведомство организовало проверку условий жизни и воспитания задержанного подростка, надлежащего исполнения обязанностей его родителями.
Также будет дана оценка работе техникума.