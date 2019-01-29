2019-01-29T08:21:05+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионер украл из кармана попутчицы телефон

Женщина ехала в автобусе №11
Ольга Муравлёва
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В полицию Саратова днем 28 декабря 2018 года обратилась 58-летняя женщина, жительница Энгельса. Она рассказала, что 8 октября у нее в автобусе №11 украли телефон.

- Гражданка, находясь на остановке «Астраханская», обнаружила, что в кармане куртки отсутствует гаджет LG-X20 за 10,1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и через месяц, 28 января 2019 года, нашли похитителя, им оказался 55-летний пенсионер-рецидивист. Мужчина признался в преступлении, телефон у него забрали. Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде.

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