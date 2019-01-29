Пожар в Лысых Горах на этот раз обошелся без жертв

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-29T08:08:25+03:00

Жилой дом заполыхал в три часа ночи

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Причина пожара 29 января в частном доме в поселке Лысые Горы Саратовской области пока устанавливается.

Сегодня в 3:13 ночи дежурному МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Лесная.

На тушение пожара выезжали две единицы техники и пятеро пожарных. В 03:38 огнеборцы ликвидировали пламя, охватившее площадь 25 кв. м. В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, взрыв и пожар в кафе «Рандеву» в Лысых Горах 26 января привели к гибели одного человека и госпитализации еще 14.

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В результате взрыва 26 января 13 человека госпитализированы, один скончался

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