2019-01-29T07:29:12+03:00
Общество

Пробки в Саратове достигли 10 баллов уже в семь часов утра

Пассажиры с раннего утра штурмуют автобусы
Екатерина СеменоваТимур Гадеев
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Саратов стоит в пробках с шести часов утра.

Многие горожане, желая доехать на работу, пришли к остановкам общественного транспорта заранее. Однако это не помогло.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, уже в начале седьмого влезть во многие автобусы было невозможно.

Трамваи также не ходят — стояли маршруты №№3 и 11.

Пробки стремительно росли и достигли 10 баллов уже в семь часов утра.

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