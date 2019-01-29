Пробки в Саратове достигли 10 баллов уже в семь часов утра
Пассажиры с раннего утра штурмуют автобусы
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Саратов стоит в пробках с шести часов утра.
Многие горожане, желая доехать на работу, пришли к остановкам общественного транспорта заранее. Однако это не помогло.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, уже в начале седьмого влезть во многие автобусы было невозможно.
Трамваи также не ходят — стояли маршруты №№3 и 11.
Пробки стремительно росли и достигли 10 баллов уже в семь часов утра.