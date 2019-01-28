2019-01-28T21:50:43+03:00
Происшествия

В Саратовскую область экстренно перебрасывают военную технику

Она будет пробиваться сквозь заснеженные лавины
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» пост о расчистке Саратовской области от снега.

- Снеговой штурм усиливается. Как стало известно, сегодня в ночь по просьбе Володина в экстренном порядке перебрасывается тяжелая техника. По тревоге поднято Самарское усиленное региональное соединение МЧС. Оно включает в себя тяжелую технику, усиленную мехколонной. Они начнут пробивку заснеженных лавин в районных центрах по пути следования. Во исполнение поручения председателя Правительства РФ даны также указания задействовать технические подразделения Вооруженых сил России, дислоцируемые на территории области. За все время сам только один раз видел их слаженное использование военной техники. В разы более мощные грейдеры, универсальные дорожные и рельсоочистительные машины. Результат несравним с обычной гражданской дорожной техникой, — написал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медведев по просьбе Володина поручил МЧС оказать помощь Саратовской области

О поддержке местных властей в борьбе со снегопадами премьера просил спикер ГД Вячеслав Володин

(подробнее)

Утром снегопад в Саратове продолжится

Но днем должен прекратиться

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорога в Заводской район перекрыта ДТП
Панков: Решать проблемы поможет разделение «социалки»
Жители Солнечного не могут дождаться автобусов
На трассе в Калининском районе застряли уже более 50-ти автомобилей
В школе под Ершовом под тяжестью снега обвалилась кровля
Володин обсудил с Медведевым передачу в федеральную собственность дороги в Саратовской области
«Автодор» проиграл «Химкам» в Саратове
Панков: Помощь Володина в борьбе со снегопадами в Саратове незаменима
Медведев по просьбе Володина поручил МЧС оказать помощь Саратовской области
Володин обсудил с Медведевым ситуацию со снегопадами в Саратовской области - Панков
В Саратовской области в снежном плену застряли более 40 автомобилей
Утром снегопад в Саратове продолжится
Николай Панков дольщикам ООО «КапиталСтрой»: Будем работать на результат
В районах Саратовской области отменили школьные автобусы из-за снегопада
Трасса в сторону Красноармейска закрыта для грузового и пассажирского автотранспорта
Валерий Радаев попросил Сергея Шойгу о помощи в борьбе со снегом
Под Энгельсом автомобилисты разбили лыжную трассу
На Новоузенской в Саратове завершены работы на водопроводе
Саратовца осудила за кражу денег и телефона у спящей подруги
У ТЦ «Оранжевый» в Саратове столкнулись автобус и маршрутка
На Чернышевского вскрыли асфальт для поиска прорыва