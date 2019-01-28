В Саратовскую область экстренно перебрасывают военную технику

СЕГОДНЯ 21:47 2019-01-28T21:50:43+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» пост о расчистке Саратовской области от снега.

- Снеговой штурм усиливается. Как стало известно, сегодня в ночь по просьбе Володина в экстренном порядке перебрасывается тяжелая техника. По тревоге поднято Самарское усиленное региональное соединение МЧС. Оно включает в себя тяжелую технику, усиленную мехколонной. Они начнут пробивку заснеженных лавин в районных центрах по пути следования. Во исполнение поручения председателя Правительства РФ даны также указания задействовать технические подразделения Вооруженых сил России, дислоцируемые на территории области. За все время сам только один раз видел их слаженное использование военной техники. В разы более мощные грейдеры, универсальные дорожные и рельсоочистительные машины. Результат несравним с обычной гражданской дорожной техникой, — написал депутат.

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