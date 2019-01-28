Дорога в Заводской район перекрыта ДТП
Водителей призывают искать пути объезда
Фото соцсетей
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Жителей поселка Агафоновка призывают искать пути объезда в районе завода силикатного кирпича на Ново-Астраханском шоссе.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, там прорвало трубу, поэтому вода течет по проезжей части, что стало одной из причин аварии.
- Машины садятся на пузо, ищите как объезжать и обходить! — написала участница группы «Типичный Саратов» Екатерина Смирнова.
По ее словам, на дороге образовалась сильная пробка в сторону Заводского района.