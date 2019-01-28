Жители Солнечного не могут дождаться автобусов

СЕГОДНЯ 20:45 2019-01-28T20:45:00+03:00

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Если верить сервису «Яндекс.Пробки», то «город стоит». Несмотря на поздний вечер, в Саратове снова 9-10 баллов.

Сильнее всего «покраснели» Ленинский, Кировский и Октябрьский районы города.

Очень серьезные затруднения на улицах Плитехническая, Радищева, Тархова, Антонова, проспектах 50 лет Октября и Строителей. С трудом пробиваются сквозь заторы автомобили в районе Сенного рынка и на Астраханской.

При этом наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Например, столь популярный автобусный маршрут №11, который связывает Ленинский район с центром, ходит с большими интервалами. Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что даже на конечной остановке у Музейной площади скопилась толпа пассажиров, которые ждали автобус не менее получаса.

- При этом автобус сломался, всех высадили на кольце НИИ. После этого сесть на другой транспорт было нереально — автобусов больше не было, маршрутки шли под завязку, даже такси не останавливались — рассказала жительница поселка Солнечный Юлия.

Большинство пассажиров предпочли добираться пешком.