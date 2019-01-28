2019-01-28T20:53:41+03:00
Происшествия

На трассе в Калининском районе застряли уже более 50-ти автомобилей

К месту затора пробивается тяжелая техника, выехали руководители Калининского района
Тимур Гадеев
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Как мы ранее сообщали, в Калининском районе, на Балашовской трассе, из-за метели и снегопада застряли уже более 50 автомобилей.

- К месту затора в районе села Казачка, из-за невозможности проезда застрявших автомобилей, на помощь пробивается тяжелая техника, также на место происшествия выехали глава и заместитель руководителя Калининского района. Непосредственно на участке пробки работает легкая техника, – рассказали в областной службе спасения.

Как сообщили очевидцы столпотворения на трассе в Калининском районе, на Балашовской трассе стоят уже больше четырех часов, как минимум 50 автомобилей. У водителей, многие из которых ехали с женщинами и детьми, заканчивается бензин.

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