2019-01-28T19:53:44+03:00
Спорт

«Автодор» проиграл «Химкам» в Саратове

Саратовский клуб оказал достойное сопротивление одному из лидеров Лиги ВТБ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский «Автодор» не смог переиграть подмосковные «Химки» в рамках матча Лиги ВТБ 28 января. Перед своими трибунами саратовцы показали неплохую игру, но у ступили с итоговым счетом 92:100.

Самым результативным в «Автодоре» стал Трей Голден, набравший 23 очка.

Следующий матч саратовская команда проведет дома 30 января в рамках Кубка ФИБА-Европа против «Лейдена» (Нидерланды).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовскую область экстренно перебрасывают военную технику
Дорога в Заводской район перекрыта ДТП
Панков: Решать проблемы поможет разделение «социалки»
Жители Солнечного не могут дождаться автобусов
На трассе в Калининском районе застряли уже более 50-ти автомобилей
В школе под Ершовом под тяжестью снега обвалилась кровля
Володин обсудил с Медведевым передачу в федеральную собственность дороги в Саратовской области
Панков: Помощь Володина в борьбе со снегопадами в Саратове незаменима
Медведев по просьбе Володина поручил МЧС оказать помощь Саратовской области
Володин обсудил с Медведевым ситуацию со снегопадами в Саратовской области - Панков
В Саратовской области в снежном плену застряли более 40 автомобилей
Утром снегопад в Саратове продолжится
Николай Панков дольщикам ООО «КапиталСтрой»: Будем работать на результат
В районах Саратовской области отменили школьные автобусы из-за снегопада
Трасса в сторону Красноармейска закрыта для грузового и пассажирского автотранспорта
Валерий Радаев попросил Сергея Шойгу о помощи в борьбе со снегом
Под Энгельсом автомобилисты разбили лыжную трассу
На Новоузенской в Саратове завершены работы на водопроводе
Саратовца осудила за кражу денег и телефона у спящей подруги
У ТЦ «Оранжевый» в Саратове столкнулись автобус и маршрутка
На Чернышевского вскрыли асфальт для поиска прорыва