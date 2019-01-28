«Автодор» проиграл «Химкам» в Саратове

СЕГОДНЯ 19:53 2019-01-28T19:53:44+03:00

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Саратовский «Автодор» не смог переиграть подмосковные «Химки» в рамках матча Лиги ВТБ 28 января. Перед своими трибунами саратовцы показали неплохую игру, но у ступили с итоговым счетом 92:100.

Самым результативным в «Автодоре» стал Трей Голден, набравший 23 очка.

Следующий матч саратовская команда проведет дома 30 января в рамках Кубка ФИБА-Европа против «Лейдена» (Нидерланды).