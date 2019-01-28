Николай Панков дольщикам ООО «КапиталСтрой»: Будем работать на результат
Для того, чтобы решить проблемы дольщиков ООО «КапиталСтрой», необходима серьезная совместная работа. Это отметил депутат Государственной Думы Николай Панков, которого дольщики попросили курировать свой долгострой. Сегодня состоялась первая рабочая встреча с участием дольщиков, специалистов министерства строительства и городской администрации.
- Задача, которую ставит спикер Госдумы Вячеслав Володин, — чтобы в области не осталось проблемных домов и все обманутые дольщики получили жилье. Хочу, чтобы было понимание: нет универсальной схемы для всех объектов, по каждому надо работать индивидуально. Но есть наработанный опыт по другим домам, есть конструктивное взаимодействие всех участников процесса. Будем работать на результат, — отметил Николай Панков.
В долгострое, расположенном в 8-м микрорайоне пос. Солнечный, 47 дольщиков — тех, кто заплатил свои деньги. Среди них есть и многодетные семьи. Люди предложили рассмотреть вариант предоставления им инвестором готовых квартир в других домах, по аналогии с ЖК «Южный». Но сначала, считают участники рабочей группы, надо ознакомиться со всеми документами.
- Скорее всего, достраивать этот дом нецелесообразно и вряд ли для этого найдется инвестор. Надо изучить ситуацию по каждому дольщику, решить, что выгодней для людей — предоставление квартир в других домах или компенсации. Затем составить «дорожную карту» с четкими сроками и реализовать ее. Давайте активно заниматься этим вопросом и вместе двигаться к цели, — подчеркнул Николай Панков.