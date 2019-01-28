Николай Панков дольщикам ООО «КапиталСтрой»: Будем работать на результат

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-28T17:18:33+03:00

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Для того, чтобы решить проблемы дольщиков ООО «КапиталСтрой», необходима серьезная совместная работа. Это отметил депутат Государственной Думы Николай Панков, которого дольщики попросили курировать свой долгострой. Сегодня состоялась первая рабочая встреча с участием дольщиков, специалистов министерства строительства и городской администрации.

- Задача, которую ставит спикер Госдумы Вячеслав Володин, — чтобы в области не осталось проблемных домов и все обманутые дольщики получили жилье. Хочу, чтобы было понимание: нет универсальной схемы для всех объектов, по каждому надо работать индивидуально. Но есть наработанный опыт по другим домам, есть конструктивное взаимодействие всех участников процесса. Будем работать на результат, — отметил Николай Панков.

В долгострое, расположенном в 8-м микрорайоне пос. Солнечный, 47 дольщиков — тех, кто заплатил свои деньги. Среди них есть и многодетные семьи. Люди предложили рассмотреть вариант предоставления им инвестором готовых квартир в других домах, по аналогии с ЖК «Южный». Но сначала, считают участники рабочей группы, надо ознакомиться со всеми документами.

- Скорее всего, достраивать этот дом нецелесообразно и вряд ли для этого найдется инвестор. Надо изучить ситуацию по каждому дольщику, решить, что выгодней для людей — предоставление квартир в других домах или компенсации. Затем составить «дорожную карту» с четкими сроками и реализовать ее. Давайте активно заниматься этим вопросом и вместе двигаться к цели, — подчеркнул Николай Панков.

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