2019-01-28T16:57:33+03:00
Общество

Трасса в сторону Красноармейска закрыта для грузового и пассажирского автотранспорта

На автодороге возникла небезопасная ситуация
Тимур Гадеев
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Сегодня из-за снегопада автомобильное движение в сторону Красноармейского района перекрыли для маршруток и грузовиков.

- 28 января с 16:00 до 00:00 часов 29 ноября, ограничено движение пассажирских маршруток и грузовых транспортных средств на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» с 327 по 425 километр, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Речь идет о направлении из Саратова в сторону Красноармейского района.

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