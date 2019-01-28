Под Энгельсом автомобилисты разбили лыжную трассу

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-28T16:50:08+03:00

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Администрация Энгельсского района Саратовской области бьет тревогу из-за разрушенной лыжной трассы в районе озера Сазанка.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, трассу разбили автомобилисты, которые в выходные застряли в снегу. Для того, чтобы их вызволить, пришлось вызывать специализированные службы.

- Сейчас лыжная трасса непригодна для использования. Районные соревнования на грани срыва. В оперативном порядке рассматриваются варианты восстановления части разрушенной трассы, — отметили в энгельсской администрации.

На Сазанке 2 и 5 февраля были запланированы «Ночная лыжная гонка» и этапы «Покровской лыжни». Кроме того, на трассе тренируются спортсмены для участия в «Лыжне России», которая пройдет 9 февраля в Базарно-Карабулакском районе.

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