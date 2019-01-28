На Новоузенской в Саратове завершены работы на водопроводе
С 16:00 жителям постепенно возвращают воду
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Завершены работы на водопроводе по улице Новоузенская в Саратове.
- С 16:00 началось восстановление штатных параметров холодного водоснабжения абонентам улицы Новоузенская на участке от Астраханской до Рахова (нечетная сторона), — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Из-за высокой изношенности участка водопровода, принято решение о включении объекта в план перекладки коммуникаций на 2019 год.