2019-01-28T16:34:47+03:00
Недвижимость

На Новоузенской в Саратове завершены работы на водопроводе

С 16:00 жителям постепенно возвращают воду
Ольга Муравлёва
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Завершены работы на водопроводе по улице Новоузенская в Саратове.

- С 16:00 началось восстановление штатных параметров холодного водоснабжения абонентам улицы Новоузенская на участке от Астраханской до Рахова (нечетная сторона), — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Из-за высокой изношенности участка водопровода, принято решение о включении объекта в план перекладки коммуникаций на 2019 год.

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